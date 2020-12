Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,06 EUR -0,22% (17.12.2020, 08:55)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,097 EUR +1,42% (17.12.2020, 17:39)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,13 USD +1,64% (16.12.2020, 22:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (18.12.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Das Investmentbanking des Frankfurter Finanzkonzerns habe in 2020 ein Comeback erlebt. Umstrukturierungen hätten das Geschäft profitabler gemacht, ein Handelsboom habe die Eträge hochgetrieben. Das Management erwarte auch im kommenden Jahr ordentlich Rückenwind. Doch wie realistisch sei das?In den ersten neun Monaten habe die Investmentbank den Umsatz um rund 35% im Vergleich zum Vorjahr gesteigert. Damit habe Anfang des Jahres wohl niemand gerechnet. Am Kapitalmarkttag Anfang des Monats sei vom Management verkündet worden, dass man damit rechne, dass die Hälfte des Anstiegs nachhaltig sei. Für 2022 - das Jahr in dem die Sanierung der Deutschen Bank abgeschlossen werden solle - würden Erträge der Investmentbank von 8,5 Mrd. Euro erwartet. Viele Analysten würden das für zu optimistisch halten.Was die Position in Deutschland angehe, falle das Jahr 2020 gemischt aus. Nach Daten von Refinitiv habe die Deutsche Bank bei den Gebühreneinnahmen mit 426 Mio. USD hierzulande in 2020 den ersten Platz an Goldman Sachs abgeben müssen, so das Handelsblatt. Bei Aktienemissionen tauche die Deutsche Bank erst gar nicht unter den Top 10 auf, denn der globale Aktienhandel sei kein Geschäftsfeld des Frankfurter Geldhauses mehr. Den ersten Platz beim Anleihehandel habe man dieses Jahr zudem an die UniCredit abgeben müssen. Bei Fusionen und Übernahmen feiere die Deutsche Bank hingegen ein Comeback: Vom neunten Platz 2019 habe man sich auf den vierten gleich nach Goldman Sachs, JPMorgan und Rothschild geschoben.Auch wenn das Handelsgeschäft im kommenden Jahr schwächeln sollte, könnte ausgerechnet bei M&A das Geschäftsvolumen weiter anziehen. Denn durch die Niedrigzinsen seien die Taschen der Private-Equity-Investoren gut gefüllt. Bei Übernahmen würden sie die professionelle Hilfe von Investmentbanken benötigen. Außerdem werde mit mehr Konzernabspaltungen als Folge von Sanierungen gerechnet. An sich sollten gerade Sanierungsdeals und Notverkäufe im Sommer stark zunehmen, wenn viele staatliche Hilfsprogramme auslaufen würden.Ein Einstieg biete sich aktuell nicht an, die Chancen für das kommende Jahr stünden allerdings gerade im Investmentbanking nicht schlecht. Denn das M&A-Geschäft könnte weiter Fahrt aufnehmen und einen wachsenden Teil der Investmentbanking-Erträge ausmachen. Ein Abklingen der Rally im Handelsgeschäft könnte so zumindest teilweise kompensiert werden, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link