Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

14,174 EUR -1,28% (09.02.2022, 09:37)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

14,17 EUR -1,42% (09.02.2022, 09:23)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

16,42 USD +4,85% (08.02.2022, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (09.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die durch die Zinswende ausgelöste Rally bei Bankaktien gehe in die nächste Runde. Die Deutsche Bank-Aktie habe gestern den siebten Tag in Folge zugelegt und sei damit über die 14-Euro-Marke geklettert. Zuletzt habe das Papier vor vier Jahren so hoch gestanden. Auch ein weiterer Abverkauf des Großinvestors Cerberus könne den Kurs offenbar nicht stoppen.Der US-Finanzinvestor Cerberus nutze den jüngsten Kursanstieg bei den Bankaktien Kreisen zufolge für den weiteren Abbau ihres Anteils an der Deutschen Bank. Nach dem Verkauf von 21 Mio. Aktien Anfang Januar platziere Cerberus nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg vom Dienstagabend weitere 15 Mio. Anteile an der größten deutschen Bank. Der Anteil dürfte dabei von zuletzt knapp zwei Prozent auf etwas mehr als ein Prozent sinken. Die Aktien würden dabei für 14,15 Euro das Stück angeboten. Der Erlös der Transaktion dürfte damit bei etwas mehr als 200 Mio. Euro liegen.Die Deutsche Bank-Aktie habe nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate kaum reagiert, nachdem sie im Xetra-Handel den siebten Tag in Folge gestiegen sei. Bankaktien seien zuletzt unter anderem wegen der wieder anziehenden Zinsen stark gefragt gewesen. So habe der Börsenwert der Deutschen Bank in diesem Jahr bereits um etwas mehr als 30 Prozent auf fast 30 Mrd. Euro angezogen.Für Cerberus sei das Engagement bei dem DAX-Konzern dennoch bisher ein Verlustgeschäft. Auch die jetzt angepeilten 14,15 Euro würden noch unter dem Niveau liegen, das die Aktie zum Zeitpunkt des Einstiegs innegehabt habe. Cerberus habe sich 2017 in der Hoffnung auf eine Erholung der Kurse zuerst bei der Commerzbank und dann bei der Deutschen Bank eingekauft. Nachdem im Frühjahr 2019 eine Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank gescheitert sei, seien beide Institute einmal mehr im Umbruch.Es könne jederzeit zu einer Korrektur kommen. Neueinsteiger können dann zum Zug kommen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Investierte sollten bei der Deutsche Bank-Aktie auf jeden Fall dabei bleiben. (Analyse vom 09.02.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link