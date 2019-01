Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (10.01.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank-Aktie sei gut ins neue Jahr gestartet. Zwischenzeitlich habe ein Plus von 13% seit Jahreswechsel zu Buche gestanden. Am Mittwoch habe das Papier des Frankfurter Finanznkonzerns dann um knapp 2% nachgegeben. Hintergrund sei eine Analyse des Vermögensverwalters MainFirst wonach das abgelaufene Quartal für die Deutsche Bank wenig erfreulich verlaufen sei. Der Schuh drücke aber nicht nur dort. Deutsche-Bank-CEO Christian Sewing müsse sparen, denn die Kosten des Geldhauses seien viel zu hoch. Dafür sollten jetzt auch die Mitarbeiter ihren Anteil leisten.Die Deutsche-Bank-Aktie schließe heute an die Kursverluste von gestern an. Anleger sollten nicht ins fallende Messer greifen und daher von einem Investment absehen, so Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.01.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:7,396 EUR -0,22% (10.01.2019, 12:22)