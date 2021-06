Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (22.06.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Deutschen Bank drohe neues Ungemach. So könnten auf den Branchenprimus erhöhte Kapitalanforderungen seitens der EZB zukommen, wenn nicht bald weniger Kredite an hochverschuldete Unternehmen vergeben würden, berichte "Bloomberg". Das könnte dann auf der Ertragsseite zu Einbußen führen - sofern man den Vorgaben der Aufsichtsbehörde Folge leiste.Die EZB habe der Deutschen Bank offenbar deutlich gesagt, dass sie mehr Eigenkapital aufgrund der erhöhten Risiken der "Leveraged Loans" genannten Kredite vorhalten müsse. Die Bank könne die strengeren Anforderungen noch umgehen, wenn die entsprechenden Risiken zurückgefahren würden, bevor Ende dieses Jahres die Kapitalanforderungen für 2022 festgesetzt würden, heiße es.Leveraged Loans seien "ein wichtiges Geschäft für die Wirtschaft und für viele Banken, auch für die Deutsche Bank", so ein Unternehmenssprecher gegenüber dem "Handelsblatt". "Wir haben in diesem Geschäft eine solide Erfolgsbilanz und verfolgen einen vorsichtigen Risikoansatz, wie es die Vorschriften verlangen." Mit dieser speziellen Kreditform habe die Deutsche Bank letztes Jahr mehr als 300 Millionen Dollar (252 Millionen Euro) an Erträgen erzielt.Das Geschäft sei ertragsstark und Teil des Investmentbanking. Da die Dynamik im Handelsgeschäft allmählich abflaue, habe es für die Deutsche Bank an Bedeutung gewonnen. Die deutsche Nummer 1 habe zuletzt ihren Marktanteil ausgebaut, müsse aber jetzt eine Lösung für die Aufgabenstellung der EZB finden, die zur Vorsicht in diesem Bereich mahne.Die Deutsche Bank stecke im Grunde in einem Dilemma: Einerseits verfolge Konzern-Boss Christian Sewing das Ziel, die Beziehungen zu den Aufsichtsbehörden zu verbessern. Andererseits brauche er die Erträge (auch) aus diesem Geschäft, um seine ambitionierten Ziele zu erreichen.Ein Neueinstieg drängt sich derzeit nicht auf, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Investierte Anleger sollten dabeibleiben und den Stopp bei 8,00 Euro beachten. (Analyse vom 22.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link