Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,341 EUR -0,39% (10.09.2019, 10:03)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,13 USD (09.09.2019)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (10.09.2019/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank: Neuen Chef für Unternehmensbank - AktiennewsDie Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) hat Stefan Bender mit Wirkung zum 1. Oktober die Leitung der Unternehmensbank in Deutschland übertragen, so die Experten von "FONDS professionell".Bender arbeite bereits seit 1997 bei der Deutschen Bank und verfüge über langjährige Erfahrungen im Firmenkundengeschäft. Zuletzt habe der 50-Jährige den Bereich Firmenkunden Deutschland in der Privat- und Firmenkundenbank verantwortet.Bender übernehme die Führung der Unternehmensbank in Deutschland, nachdem die Deutsche Bank ihr Geschäft mit Unternehmenskunden von Postbank und Deutscher Bank in einer Einheit gebündelt habe. Diese betreue Unternehmenskunden in Deutschland künftig in drei Segmenten: Die 100 größten multinationalen Unternehmen würden im Segment "Konzerne" betreut. Die größeren und mittleren Firmenkunden der Deutschen Bank und der Postbank würden in einem neuen Mittelstands-Segment "Firmenkunden" bedient. Das Segment "Geschäftskunden" kümmere sich um die kleineren Unternehmen aus Postbank und Deutscher Bank.Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:7,319 EUR -0,12% (10.09.2019, 09:48)