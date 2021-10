XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (14.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.

Nach der fulminanten Rally der Deutsche Bank-Aktie sei sie gestern wieder unter die 11-Euro-Marke gefallen. Der Grund dürften Gewinnmitnahmen und die erhöhte Volatilität sein. Negativ wirke sich auch eine neue Klage gegen die Deutsche Bank aus. Gefährlich werden könnte dem Frankfurter Finanzinstitut die Beziehung mit der spanischen Hotelkette Palladium. Diese wolle 500 Mio. Euro Schadenersatz für den Verkauf von Fremdwährungsderivaten, in der Sache sei eine Klage in London anhängig. Darüber habe zuerst die "Financial Times" berichtet. Die Anwälte der Klägerin würden angeben, dass Palladium die Produkte nicht vollständig verstanden habe und das der Deutschen Bank auch bewusst gewesen sei. Die Deutsche Bank wehre sich gegen die Vorwürfe und verweise auf die jahrelange gute Geschäftsbeziehung mit Palladium.

Die Märkte würden wieder volatiler. Steigende Zinsen und höhere Teuerungsraten würden viele Marktakteure nicht mehr kennen, oft werde dann alles abverkauft. Banktitel sollten sich in diesem Umfeld jedoch vom Markt absetzen können. Die Deutsche Bank habe zuletzt bei den Quartalszahlen überraschen, am 29. Oktober würden erneut die Bücher geöffnet. Neue Details zum Umbau und der Strategie könnten auch für Kursbewegungen sorgen. "Der Aktionär" ziehe den Stopp auf 9 Euro nach. Interessierte Anleger sollten abwarten, ob es bei unter 11 Euro eine Gegenbewegung gebe, oder der Rücksetzer sich ausweite, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.10.2021)