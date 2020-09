XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,153 EUR +5,59% (28.09.2020, 14:00)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,151 EUR +4,06% (28.09.2020, 14:13)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,00 USD -1,36% (25.09.2020, 22:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (28.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Bei der Deutschen Bank sei der freigewordene Platz im Top-Management direkt wieder besetzt worden: Für Manfred Knof, der zukünftig die Geschicke der Commerzbank leiten werde, übernehme der Konzernvize Karl von Rohr nun das Privatkundengeschäft. Und auch beim Thema "Sparen" gebe es neue Fortschritte zu vermelden.So berichte das "Handelsblatt" , dass die Deutsche Bank an einem neuen "Hybrid-Modell", wie die Mitarbeiter ihre Arbeitszeit zwischen dem Büro und dem Home Office aufteilen könnten, feile. Das habe Vorstandschef Christian Sewing jüngst im Rahmen einer Konferenz gesagt.Damit wolle die Deutsche Bank ihre im vergangenen Jahr angekündigten Kostensenkungen beschleunigen. Finanzvorstand James von Moltke habe laut Handelsblatt erklärt, die Bank werde "aggressiver" in Bezug darauf, wie sie Büroraum nutzen wolle, "angesichts dessen, was wir jetzt über die Art und Weise lernen, wie die Belegschaft sich einbringen und jeden Tag arbeiten will." Das Management des Kreditinstituts habe sich positiv überrascht gezeigt, wie wenig die Corona-bedingte Heimarbeit die Produktivität beeinträchtigt habe.Für Mieten und Möbel seien im vergangenen Jahr rund 1,7 Milliarden Euro auf der Aufwandseite zu Buche gestanden. Vor Ausbruch der Pandemie sei der Branchenprimus davon ausgegangen, dass diese Summe konstant bleiben werde. Nach den positiven (Homeoffice-) Erfahrungen im ersten Halbjahr sehe die Bank nun Spielraum, diese Kosten zu senken, wie von Moltke gesagt habe.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: