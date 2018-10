Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (19.10.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der deutsche Branchenprimus lege am 24. Oktober ihre Ergebnisse zum abgelaufenen dritten Quartal vor. Die Erwartungen der Analysten könne das Frankfurter Geldhaus eigentlich nicht mehr verfehlen, da sie fast täglich nach unten revidiert würden. Trotz Überraschungspotenzial sei die Deutsche Bank-Aktie einer wichtigen Unterstützung gefährlich nahe gekommen.Lasse man die Fundamentalseiten beiseite und schaue sich rein die Charttechnik an, bekomme man ein mulmiges Gefühl. Der Angriff auf die 10-Euro-Marke sei gescheitert, vielmehr drohe ein Bruch der wichtigen Unterstützung bei 9,45 Euro. Sollte diese nicht halten, drohe ein Rücksetzer auf das alte Jahrestief bei 8,76 Euro.Die Deutsche Bank dürfte die Erwartungen des Marktes erfüllen können. Trotzdem sei das Risiko einen Einstieg betreffend noch zu groß: Wettbewerb, Regulierung, Italienkrise, Niedrigzinsen - das sei einfach zu viel. Zwar sei auch bereits einiges im Aktienkurs eingepreist, doch für eine Erholung werde es nicht reichen, so Thomas Bergmann, Redakteur von "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.10.2018)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:9,497 EUR -1,04% (19.10.2018, 17:35)