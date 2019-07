Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (11.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Bank komme nicht zur Ruhe. Mitten in die radikalen Umbaupläne von Vorstandschef Christian Sewing platze eine Meldung der US-amerikanischen Wirtschaftszeitung "Wall Street Journal". Diesem zufolge könnte das gemessen an der Bilanzsumme größte deutsche Bankhaus in einen der größten Finanzskandale der jüngeren Vergangenheit verwickelt sein. Die Reaktion der Deutschen Bank falle wie erwartet aus. Was heiße das jetzt für die Aktie?Im Skandal um den malaysischen Staatsfonds 1MDB würden US-Behörden laut einem Zeitungsbericht auch gegen die Deutsche Bank ermitteln. Das US-Justizministerium prüfe, ob der Finanzkonzern bei seiner Arbeit für den Fonds gegen Korruptions- und Geldwäschegesetze verstoßen habe, habe das "Wall Street Journal" am Mittwochabend (Ortszeit) unter Berufung auf Insider geschrieben. Bislang stehe vor allem die US-Bank Goldman Sachs wegen ihrer Rolle bei der Affäre unter Druck."Die Deutsche Bank hat bei allen Anfragen von Regulierungs- und Justizbehörden in Verbindung mit 1MDB vollumfänglich kooperiert", habe ein Unternehmenssprecher in New York erklärt. Das Justizministerium habe in Unterlagen zu dem Fall befunden, dass 1MDB "erhebliche Falschdarstellungen" gegenüber der Deutschen Bank gemacht habe. Dies decke sich mit den eigenen Erkenntnissen. Das Justizministerium habe eine Anfrage zu dem Bericht nicht kommentieren wollen.Der 1MDB-Fonds, aus dem Geld verschwunden und an malaysische Regierungsmitglieder zurückgeflossen sein solle, sei 2009 zur Wirtschaftsförderung des Landes eingerichtet worden. Wegen Betrugs- und Geldwäscheverdachts würden jedoch schon länger weltweite Ermittlungen unter Leitung des US-Justizministeriums laufen. Im Zentrum des Skandals habe bislang vor allem Goldman Sachs gestanden, Malaysia habe bereits Milliardenbußgelder und Gefängnisstrafen für Ex-Mitarbeiter gefordert.Die Deutsche Bank komme nicht zur Ruhe. Die Nachricht über die Verwicklung in einen weiteren Skandal passe da fast schon ins ramponierte Bild. Zudem: Die Umbaupläne könnten am Markt nicht überzeugen. Auch den "Aktionär" nicht, so Leon Müller. (Analyse vom 11.07.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link