Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,735 EUR -0,18% (14.11.2018, 10:45)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,86 USD +1,34% (13.11.2018, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (14.11.2018/ac/a/d)





Den jüngsten Banken-Stresstest der Europäischen Bankenaufsicht (EBA) habe die Deutsche Bank gerade so bestanden. Das Frankfurter Geldhaus gehöre allerdings zu den zehn schlechtesten Banken im Test. Nun sei bekannt gworden, dass die Deutsche Bank in einem Teil versagt habe. Es würden offenbar Milliarden fehlen. Die Kapitalbasis sei auch zehn Jahre nach der Finanzkrise immer noch zu niedrig.Je länger die Börsen darben würden, desto größer könnten die Schwierigkeiten für die Deutsche Bank werden, ihre Kapitaldecke zu stärken. Das zeige sich auch am Aktienkurs, der zuletzt wieder Richtung Tiefstände von Ende Oktober bei 8,42 Euro gerutscht sei.Ein Einstieg in die Deutsche Bank dränge sich nach wie vor nicht auf. Erst wenn das Finanzinstitut seine Profitabilität deutlich steigere, dürfte eine Wende zum Besseren den Aktienkurs beflügeln, so Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.11.2018)