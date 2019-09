Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (06.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Bei einer Fachtagung in Frankfurt hätten Deutsche Bank-Chef Christian Sewing und Bankenverband-Präsident Hans-Walter Peters in dieser Woche die Geldpolitik der EZB kritisiert. BaFin-Präsident Felix Hufeld gehe das zu weit. Statt zu jammern, sollten die Institute lieber nach Lösungen suchen."Wir sind zunehmend besorgt über das Niveau der Profitabilität", habe der Chefaufseher beim Banken-Gipfel des Handelsblatts gesagt. Doch während die Banken dafür gerne das anhaltende Niedrigzinsumfeld verantwortlich machen würden, sehe Hufeld die Geldinstitute selbst viel stärker in der Pflicht.Auch ihm hätten die Rahmenbedingungen für die Branche Sorgen gemacht. Doch das aktuelle Umfeld könne "niemand von uns weghexen". Die Branche müsse damit "in irgendeiner Form leben", zitiere das "Handelsblatt" den BaFin-Chef. Er sei ebenso besorgt, "wenn über dieses Thema seitens führender Vertreter der Bankenindustrie primär aus der Attitüde einer Opfermentalität gesprochen wird."Mit seiner Kritik ziele Hufeld vor allem auf die hohe Abhängigkeit der hiesigen Banken von Zinserträgen. Überschüsse aus Zinsgeschäften würden laut Daten der Bundesbank rund 70 Prozent der Gesamterträge ausmachen. Deutsche Bank-Chef Sewing habe zuvor die daraus resultierende Belastung für sein Institut vorgerechnet und einen Wettbewerbsnachteil gegenüber der US-Konkurrenz abgeleitet.Immerhin: Die Aussicht auf anhaltend lockere Geldpolitik zwinge die Banken inzwischen zur Anpassung ihrer Geschäftsmodelle. Bei der Deutschen Bank seien die längst überfälligen Reformen inzwischen angestoßen worden, die Commerzbank wolle im Herbst ein Strategie-Update präsentieren. Zudem könnten die Banken bei der kommenden EZB-Sitzung am 12. September zumindest auf leichte Verbesserungen hoffen - etwa durch die Einführung von Staffelzinsen.Diese Hoffnung habe in den letzten Tagen dazu beigetragen, dass sich die Aktien der Deutschen Bank und Commerzbank von ihren jüngsten Tiefs hätten lösen können.Trader können bei der Deutschen Bank auf eine Fortsetzung der Gegenbewegung setzen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Langfristig orientierte Anleger sollten indes die Füße stillhalten. Die Commerzbank-Aktie stehe derzeit nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär". (Analyse vom 06.09.2019)