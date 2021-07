Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,39 EUR -1,52% (12.07.2021, 12:27)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,37 EUR -1,24% (12.07.2021, 12:13)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,55 USD +4,50% (09.07.2021)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (12.07.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Bank trete zum Wochenbeginn auf der Stelle, obwohl am Freitag bereits ein erster Erholungsversuch gestartet worden sei. Denn der Kurs befinde sich seit mehreren Wochen in einem Abwärtstrend. Auch die Kosten würden nun wieder in den Fokus geraten, eine Stellschraube, die das Management um CEO Christian Sewing besonders im Fokus habe. Positiv sei zudem ein Analystenkommentar, der tief blicken lasse.Die kanadische Bank RBC habe die Aktie der Deutschen Bank von "underperform" auf "sector perform" hochgestuft und das Kursziel auf 11,00 Euro belassen. Angesichts der jüngsten Fortschritte der Bank, etwa auch beim Thema Nachhaltigkeit, gebe es inzwischen keinen Grund mehr für Kritik, habe Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben. Eine Hochstufung sei womöglich schon eher nötig gewesen, doch der jüngste Rückschlag der Aktien sei nun eine gute Gelegenheit für eine Änderung des bisher negativen Votums. Die Aussagen von Reingen stünden symptomatisch für die Einschätzung der Experten gegenüber der Deutschen Bank. Sie seien sehr vorsichtig, was eine positive Einschätzung der Lage angehe und würden häufig eher die Risiken betonen.Dabei sei die Deutsche Bank in den letzten zwei Jahren einige Probleme, die hausgemacht gewesen seien, angegangen. Begonnen worden sei bei den Kosten, die bis 2024 bei 16,5 Milliarden Euro im Jahr liegen sollten. 2020 seien bereinigt 19,5 Milliarden erreicht worden. Nun versuche die Bank aber anscheinend im Rahmen des Home-Office-Booms, den die Pandemie ausgelöst habe, Mitarbeitern entgegenzukommen. Das bedeute, dass weniger Bürofläche benötigt werde und mittelfristig die Mietzahlungen stärker sinken könnten. Das könnte möglicherweise andere Belastungen wie weniger Erträge aus der Erhöhung von Kontogebühren auffangen.Die Aktie der Deutschen Bank kümmere das heute allerdings wenig, sie notiere leicht im Minus. Der Abwärtstrend vom Juni, der bei 10,82 Euro verlaufe, sei damit weiterhin gültig. Allerdings habe die Notierung in der Lücke bei 10,16/10,60 Euro vom Mai am Freitag wieder nach oben gedreht, was charttechnisch prinzipiell positiv zu werten sei.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link