Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Aktie der UBS gehöre heute zu den gefragtesten Titeln in der europäischen Bankenbranche. Die Schweizer Großbank habe nicht nur einen neuen CEO, sondern auch im letzten Jahr den Gewinn mehr als verdoppelt. Das lasse auch für die Zahlen der Deutschen Bank hoffen.Eine florierende Vermögensverwaltung und gute Geschäfte im Investmentbanking hätten die Schweizer Großbank UBS zum Jahresende 2020 weiter angetrieben. Unter dem Strich habe der Konzern in den drei Monaten bis Ende Dezember 1,41 Milliarden Euro und damit mehr als doppelt so viel wie vor einem Jahr verdient. Für das Gesamtjahr ergebe sich damit ein Ergebnisplus von mehr als 50 Prozent auf 5,43 Milliarden Euro. Die Analystenerwartungen seien klar übertroffen worden. Der Konzern wolle zudem nun eigene Aktien zurückkaufen.Allein im ersten Quartal wolle die UBS für rund 900 Millionen Euro eigene Papiere erwerben. Ein kleiner Teil der Summe entfalle auf ein schon länger laufendes Kaufprogramm. Ein neues Programm laufe drei Jahre und solle mehr als drei Milliarden Euro umfassen. Die direkte Ausschüttung an die Anteilseigner falle derweil wie bereits angekündigt deutlich auf 0,30 Euro je Aktie nach zuvor 0,60 Euro.Die Deutsche Bank veröffentliche am 4. Februar die Zahlen zum abgelaufenen Quartal und zum Gesamtjahr 2020. Sowohl das Investmentbanking als auch die Vermögensverwaltung hätten der UBS zu den sehr guten Zahlen verholfen. In diesen Bereichen sei auch die Deutsche gut aufgestellt. Zuletzt hätten die Analysten ihre Schätzungen angehoben.Die Deutsche Bank-Aktie ist hingegen eine laufende Empfehlung, positive News nächste Woche bei der Bekanntgabe der Zahlen könnten neue Impulse liefern, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Die Marke von 9,00 Euro bleibe im Fokus der Anleger. (Analyse vom 26.01.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link