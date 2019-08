XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (14.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Wirtschaft in Deutschland habe sich merklich abgekühlt: Das BIP sei von April bis Juli um 0,1% geschrumpft, was hauptsächlich an der schwächelnden Industrie liege. Auf den Banken laste das schwer. Weiterer Gegenwind sollte von der Geldpolitik kommen.Die Deutsche Bank-Aktie gebe ein Trauerspiel ab: Seit vergangener Woche habe das Papier zweistellig verloren. Die schwache globale Nachfrage in der Folge des Handelsstreites zwischen den USA und China fordere ihren Tribut. Zwar hätten die USA einen Teil der neuesten Zölle gestern auf Dezember verschoben, aber das helfe den Banken heute auch nicht.Auch im kommenden Jahr solle die Flaute aufgrund des Handelskonfliktes anhalten. Die Deutsche Bank, die sich wieder vermehrt auf die Firmenkunden konzentrieren wolle, treffe es besonders stark. Denn die Konjunkturabkühlung führe zu mehr Firmenpleiten und damit zu steigenden Kreditausfällen.Alleine aus charttechnischer Sicht verbiete sich ein Einstieg bei der Deutschen Bank. Der Aktienkurs befinde sich im freien Fall. Die Aktie nähere sich ihrem Allzeittief von 5,81 Euro. Auch operativ sehe es aufgrund der Geldpolitik und der wirtschaftlichen Schwäche in Deutschland düster aus. Anleger sollten daher die Deutsche Bank-Aktie meiden, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: