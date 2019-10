Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (29.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank werde morgen ihre Zahlen zum dritten Quartal präsentieren. Im Juli habe sich der Frankfurter Finanzkonzern einen radikalen Umbau verordnet, 18.000 Mitarbeiter sollten gehen. Klar, dass die Restrukturierung Milliarden kosten werde. Aber sie sei überfällig gewesen. Was Aktionäre morgen erwarten könnten, sei ungewiss. Denn anders als sonst üblich, gebe es von Seiten der Deutschen Bank keine Übersicht aktueller Analystenschätzungen zu den Q3-Zahlen. Als Begründung heiße es, dass die Zahl der vorliegenden Schätzungen zu gering sei.Die Gemengelage bei der Deutschen Bank sei komplex. Inwiefern die morgigen Zahlen vergleichbar seien, erde sich zeigen. Denn der Konzernumbau sei erst im Juli eingeleitet worden. Zumindest habe die Deutsche Bank vor kurzem die Zahlen des laufenden Jahres für die neue Konzernstruktur aufbereitet, sodass mit den zwei letzten Quartalen eine Vergleichbarkeit bestehe, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:7,242 EUR +0,17% (29.10.2019, 13:25)