Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (25.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Einen Tag vor der nächsten Sitzung der US-FED würden die Papiere der Deutschen Bank wieder zulegen und damit dem Gesamtmarkt davonlaufen. Charttechnisch stehe die Aktie nun an einer wichtigen Marke und am kommenden Donnerstag, 27. Januar, warte das Geldhaus zudem mit den Q4-Zahlen auf.Erneut schwarze Zahlen in einem Gesamtjahr, dieses Mal sogar ein Milliardenüberschuss - Deutsche Bank-Chef, Christian Sewing, dürfte am Donnerstag (27. Januar) mit Stolz die Bilanz für das Jahr 2021 präsentieren. Doch der deutsche Branchenprimus habe noch nicht alle selbstgesteckten Ziele erreicht.Den Konzernumbau, der letztlich teurer gewesen sei als geplant, sehe Konzernchef Sewing auf der Zielgeraden, wie er Ende Oktober betont habe: "Insgesamt haben wir bereits 90 Prozent der erwarteten Belastungen durch die Transformation geschultert und sind auf bestem Weg, die Umbaukosten bis Ende des Jahres fast vollständig verdaut zu haben."Nun müsse das Management die Investoren noch davon überzeugen, dass die Bank auch dauerhaft genug Geld verdiene. "Das Renditeziel von acht Prozent ist unser Nordstern, die zentrale Orientierung für die gesamte Bank und den gesamten Umbau", habe Finanzchef von Moltke Anfang Januar versichert. Er sei "sehr zuversichtlich", dass die Bank ihre Vorgaben im laufenden Jahr erfüllen werde.Schon Ende Oktober habe Sewing bekräftigt, die Bank sei "auf einem sehr guten Weg, um eine Rendite auf das materielle Eigenkapital von acht Prozent nach Steuern zu erreichen, die wir uns für 2022 vorgenommen haben". Am 10. März wolle der Vorstand den Investoren darlegen, wie Deutschlands größtes Geldhaus in den kommenden Jahren in Sachen Profitabilität weiter zulegen könnte.Im Schlussquartal 2021 sei das Frankfurter Geldhaus nach Einschätzung der Analysten jedoch unter dem Strich wieder in die roten Zahlen gerutscht - unter anderem wegen Kosten für den Konzernumbau. Zuvor habe das Institut fünf Quartale in Folge positiv abgeschlossen. Im Gesamtjahr 2020 habe die Deutsche Bank nach fünf Verlustjahren in Folge mit 113 Millionen Euro erstmals unter dem Strich wieder Gewinn erzielt.Nachdem die im Investmentbanking stark engagierten US-Konkurrenten im vierten Quartal gepatzt seien, könnte es auch bei der Deutschen Bank eine böse Überraschung geben. Charttechnisch sollte sich die Aktie wieder über die Marke von 11 Euro schwingen, andernfalls überwiege der Abwärtsdruck.Investierte bleiben dabei, der Stopp liegt bei 9,00 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Deutsche Bank-Aktie. (Analyse vom 25.01.2022)