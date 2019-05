Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,319 EUR -2,95% (28.05.2019, 19:23)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,045 USD -1,88% (28.05.2019, 19:04)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (28.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Finger von der Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) wegzulassen.Im Rahmen der von Deutsche Bank-Chef Christian Sewing bei der Hauptversammlung angekündigten Restrukturierung bereite sich die Deutsche Bank Insiderberichten zufolge auf einen Abschied von Investmentbank-Chef Garth Ritchie vor. Das Institut wolle die Spekulationen vorerst nicht kommentieren. Neben den personellen Folgen des in Aussicht gestellten Umbaus treibe die Investoren insbesondere auch die Frage nach dessen Finanzierung um. Es gebe nämlich Gerüchte, dass die Deutsche Bank eine weitere Kapitalerhöhung erwäge.Der Rückgang der Deutsche Bank-Aktie setze sich fort und sie stürze auf ein neues Tiefststand. Anleger sollen die Finger von der Deutsche Bank-Aktie weglassen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:6,305 EUR -2,28% (28.05.2019, 17:35)