Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,898 EUR -0,84% (14.03.2019, 16:51)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,935 USD -1,38% (14.03.2019, 16:37)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (14.03.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Kaum hätten Meldungen über Gespräche zwischen Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing und Commerzbank-CEO Martin Zielke die Spekulationen über eine baldige Fusion der beiden Banken neu angefacht, wachse auch der Widerstand gegen einen möglichen Zusammenschluss. Vor allem Arbeitnehmervertreter und Gewerkschaften würden Schlimmes befürchten. Im Zuge der Fusion könnten nämlich Zehntausende Stellen wegfallen.Widerstand rege sich aber nicht nur auf Seiten der Arbeitnehmervertreter. Auch für die Aktionäre könnte es ein teures Unterfangen werden. Laut der US-Investmentbank Merrill Lynch sei eine Übernahme der Commerzbank durch die Deutsche Bank wegen des hohen Kapitalbedarfs nur schwer zu realisieren. Um Übernahme, Restrukturierung und Stellenabbau zu finanzieren sowie die höheren Kapitalanforderungen des fusionierten Finanzinstituts zu stemmen, müsste die Deutsche Bank ihr Kapital möglicherweise im zweistelligen Milliardenbereich erhöhen, so das Ergebnis der Analysten.Auch "Der Aktionär" sehe eine mögliche Fusion der beiden Großbanken kritisch. Zentrale Probleme wie die mangelnde Profitabilität oder die Schwäche im Investmentbanking würden dadurch nicht gelöst, stattdessen kämen neue Baustellen hinzu. Die anhaltende Unsicherheit beginne auch bei den Aktienkursen Spuren zu hinterlassen. Seit einem Kurssprung zu Wochenbeginn würden beide Papiere auf der Stelle treten, so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.03.2019)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:7,905 EUR -0,68% (14.03.2019, 16:36)