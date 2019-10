Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (28.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Hauptversammlung der Deutschen Bank vom Mai diesen Jahres habe nun ein Nachspiel. Am Freitag habe das Landgericht in Frankfurt die Entlastung von CEO Christian Sewing, Aufsichtsratschef Paul Achleitner und weiterer Vorstände bei der diesjährigen Hauptversammlung gekippt. Das Landgericht habe laut einer Sprecherin die Entlastung nach einer Klage der Riebeck-Brauerei für nichtig erklärt. Hinter der Brauerei stehe der Deutsche-Bank-Aktionär Karl-Walter Freitag. Er klage seit Jahren gegen die Deutsche Bank. Sewing, Achleitner und der ebenfalls nicht entlastate Karl von Rohr könnten ihre Ämter trotz der Gerichtsentscheidung weiter ausüben.In der Klage von Freitag sei es v.a. um den US-Finanzinvestor Cerberus gegangen. Er sei Großaktionär mit knapp 3% bei der Deutschen Bank, habe allerdings auch ein Beratungsmandat für den laufenden Konzernumbau. Das gelte bei vielen Anlegern als problematisch. Freitag werfe der Deutschen Bank vor, dass sie die Aktionäre auf der Hauptversammlung nicht ausreichend über das Beratungshonorar von Cerberus informiert habe.Unmittelbare Konsequenzen habe das Gerichtsurteil für die Deutsche Bank nicht. Im Fall der Deutschen Bank hätten die Aktionäre auf der Hauptversammlung den Managern mit klaren Mehrheiten ihr Vertrauen ausgesprochen. Sollte die Deutsche Bank mit ihrer Revision vor dem Oberlandesgericht scheitern und die Entlastung aus formellen Gründen nichtig sein, so könnte sicher die Abstimmung auf der nächsten Hauptversammlung im Mai wiederholt werden, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.10.2019)