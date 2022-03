Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,98 USD -10,65% (04.03.2022, 22:00)



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (07.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Für Anleger sei es erneut ein harter Wochenstart. Der DAX verliere zum Handelsbeginn mehr als drei Prozent, überproportional würden Finanztitel abschmieren. Am Freitag sei bekannt geworden, dass die Deutsche Bank in Russland IT-Zentren betreibe. Da immer mehr Firmen das Land verlassen würden, könnte das für das Finanzinstitut zu einem größeren Problem werden. Das Marktumfeld spreche zudem für fallende Kurse.Das Geldhaus beschäftige in Moskau und Sankt Petersburg 1.500 IT-Experten. Aussagen des Konzerns, dass man Stressszenarien durchspiele und das aktuelle Geschäft nicht gefährdet sei, hätten den Markt bereits am Freitag nicht beruhigt. Der Abwärtstrend setze sich auch heute fort.Denn immer mehr Konzerne aus dem Westen würden Russland verlassen, sie würden ihr Geschäft einstellen. Eine Antwort Russlands auf die Finanzsanktionen des Westens stehe zudem noch aus. Vor allem Banken hätten die USA und ihre Verbündeten ins Visier genommen. Die Zukunft der 1.500 Mitarbeiter der Deutschen Bank in Russland sei also ungewiss und könnte zusätzlich zum allgemeinen Abwärtsdruck, der auf der Branche laste, die Aktie noch weiter nach unten ziehen.Anleger meiden derzeit die Deutsche Bank-Aktie, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Ein Ende des Abverkaufs sei derzeit nicht in Sicht. (Analyse vom 07.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: