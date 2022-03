Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (29.03.2022/ac/a/d)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der DAX-Konzern habe neue Anleihen ausgegeben, um seine Kapitalbasis zu stärken. Im Vergleich zu früher sei das keine Zitterpartie mehr. Der Finanzvorstand James von Moltke habe auch in anderer Hinsicht einen guten Job gemacht. Für ihn zahle sich das nun aus, auch für Aktionäre sei das positiv.Die Deutsche Bank habe ihr Kernkapital mit der Ausgabe zusätzlicher Nachranganleihen gestärkt. Der Nennwert der so genannten AT1-Papiere liege bei 750 Mio. Euro, so das Finanzintitut. Die Transaktion diene dazu, die Solvabilitätsanforderungen und die Verschuldungsquote der Deutschen Bank zu unterstützen. Die Wertpapiere, die sich die Deutsche Bank als zusätzliches Kernkapital anrechnen könne, hätten einen jährlich zahlbaren fixen Zinskupon von 6,75 Prozent bis zum 30. April 2029."Seit Jahresbeginn haben wir bereits fünf Anleihen erfolgreich am Markt platziert", sei Dixit Joshi, der den Bereich Treasury der Bank verantworte, in der Mitteilung des Konzerns zitiert worden. Darunter sei die jüngste Emission von Tier 2-Kapital in Höhe von 1,5 Mrd. Euro. "Somit haben wir bereits einen großen Teil unseres Refinanzierungsplans für 2022 abgearbeitet."Eine Zeit lang habe es immer wieder Befürchtungen gegeben, dass die Deutsche Bank eine Kapitalerhöhung benötige. Doch das sei seit Längerem nicht mehr der Fall gewesen, die seit 2018 laufende Sanierung habe aus eigener Kraft gestemmt werden können. Wenn sie in diesem Jahr erfolgreich abgeschlossen werden könne, sei das auch das Verdienst von Finanzchef von Moltke.Die Deutsche Bank habe es in diesem Jahr nicht leicht, aber die Aktie habe einen Teil der Verluste seit Kriegsausbruch wieder wettmachen können. Trotz zusätzlicher Belastungen sollte das Geldhaus aufgrund seiner breiten Aufstellung und dem Rückenwind vom Anleihemarkt profitieren können.Trader können einsteigen und auf einen nachhaltigen Bruch des GD50 bei 11,88 Euro setzen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)