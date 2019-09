Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (24.09.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Bank befinde sich seit Jahren im Sinkflug. Einige würden für diese Entwicklung Aufsichtsratschef Paul Achleitner mitverantwortlich machen. Großaktionär Katar dränge nun offenbar auf Veränderungen und nehme die Suche nach einem Nachfolger selbst in die Hand.Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg von informierten Kreisen erfahren habe, spreche Großinvestor Katar direkt mit möglichen Kandidaten, um deren Interesse an dem Posten auszuloten. Repräsentanten der Königsfamilie von Katar sollten demnach auch einen internationalen Personalvermittler engagiert haben. Laut dem Insiderbericht gebe es sogar Überlegungen, Achleitner noch vor dem Auslaufen seines Vertrags im Jahr 2022 aus dem Amt zu drängen.Der Schritt sei ungewöhnlich und durchaus beachtlich - vor allem, wenn man bedenke, dass Katar bislang eher als Unterstützer Achleitners gegolten habe. Er zeige aber auch, wie groß der Frust der Aktionäre über die enttäuschende Performance der Deutschen Bank sei.Einige würden Achleitner inzwischen persönlich mitverantwortlich für die Misere machen, denn seit seinem Amtsantritt im Jahr 2012 habe die Deutsche Bank-Aktie rund 70 Prozent an Wert verloren. Auch mehrere Reformversuche und der mittlerweile vierte Vorstandschef unter seiner Ägide hätten daran bislang nichts ändern können. Bei der diesjährigen Hauptversammlung sei Achleitner bereits mit einer historisch schwachen Entlastungsquote abgestraft.Die Aktie der Deutschen Bank könne sich am Dienstag etwas von den deutlichen Vortagesverlusten erholen. Das übergeordnete Chartbild bleibe aber trüb. Hinzu kämen die Risiken des schwachen Branchenumfelds und des laufenden Konzernumbaus.Anleger sollten die Deutsche Bank-Aktie daher weiterhin meiden, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link