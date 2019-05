Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,851 EUR +0,85% (14.05.2019, 09:50)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,64 USD -2,92% (13.05.2019, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (14.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Gespräche über einen Zusammenschluss von Deutscher Bank und Commerzbank seien Ende April beerdigt worden. Überlebt hätten aber Spekulationen, wonach die Deutsche Bank ihre Fondstochter DWS (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) verkaufen oder mit einem Konkurrenten fusionieren könnte. Aber auch diese Gespräche sollten nun ins Stocken geraten sein. Eine mögliche Fusion der Fondsanbieter von Deutscher Bank und UBS unwahrscheinlicher, berichte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.Beflügelt von der Fusions-Fantasie und positiven Analystenkommentaren habe der DWS-Aktie in der Vorwoche ein neue Allzeithoch erreicht. Im schwachen Gesamtmarkt müsse sie zuletzt jedoch Federn lassen. Der Kurs der Deutsche-Bank-Aktie nähere sich derweil wieder ihrem Allzeittief bei 6,67 Euro an. Beide Papiere stündfen aktuell auf der Beobachtungsliste, so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.05.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:6,819 EUR +0,22% (14.05.2019, 09:37)