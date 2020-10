XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,21 EUR +1,55% (02.10.2020, 10:27)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,219 EUR +1,43% (02.10.2020, 10:43)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,36 USD -0,48% (01.10.2020)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (02.10.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) weiterhin zu verkaufen.In einer Strategiesitzung des Aufsichtsrates im vergangenen Monat habe sich CEO Christian Sewing zu den Gerüchten über eine mögliche anstehende Fusion geäußert. Demnach verfolge die Unternehmensführung derzeit die Strategie, dem Restrukturierungsplan, welcher 2019 eingeleitet worden sei, Priorität zu verleihen und erst nach Abschluss dieses Plans eine mögliche Fusion auszuloten. Dies bedeute, dass eine Fusion für die Bank frühestens in 2022 infrage komme.Der Restrukturierungsplan sehe u.a. eine Reduktion der Mitarbeiteranzahl um rund 18.000 sowie eine deutliche Ausdünnung des Filialnetzes vor, um so dazu beizutragen, dass das Geldhaus möglichst schnell wieder schwarze Zahlen schreibe. Diese Aussage sei auf Gerüchte gefolgt, dass die UBS neben der Credit Suisse auch die Deutsche Bank als möglichen Fusionspartner auf der Liste hätte. Die Gespräche zwischen UBS und Credit Suisse seien im Sommer 2020 begonnen, jedoch vorerst nicht fortgeführt worden. Zusätzlich habe sich der Finanzvorstand der Deutschen Bank James von Moltke bei einer Investorenkonferenz offen für eine Fusion geäußert.Auch Lennertz erachte eine Fusion vor 2022 für unwahrscheinlich, da die Deutsche Bank mit ihren derzeitigen Baustellen noch eher unattraktiv für einen Fusionspartner sei. Nichtsdestotrotz sei langfristig gesehen eine Fusion zwischen europäischen Banken aus Sicht des Analysten unausweichlich, um weiterhin mit den deutlich größeren US-Banken mithalten zu können. Die Deutsche Bank sei hierbei ein entsprechend interessanter Kandidat.Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt daher sein "verkaufen"-Rating für die Deutsche Bank-Aktie. (Analyse vom 02.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: