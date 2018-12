XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (12.12.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Fabian Strebin, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Fabian Strebin von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Neue Hoffnung auf eine Einigung im Handelsstreit zwischen China und den USA ziehe den DAX heute wieder Richtung 11.000 Punkte. Auch der Bankentitel profitiere im freundlichen Gesamtmarkt. Allerdings habe die Deutsche Bank immer noch genug hausgemachte Probleme, die den Aktienkurs belasten dürften.Seit September diesen Jahres würden sich die schlechten News bei der Deutschen Bank häufen. Die Finanzaufsicht Bafin habe öffentlich die Anti-Geldwäsche-Prozesse der Bank kritisiert und einen Aufpasser im Unternehmen installiert. Der solle für drei Jahre den Bankern über die Schulter schauen.Fragen der Aufsicht gebe es auch bezüglich der Rolle des DAX-Unternehmens im Geldwäsche-Skandal der Danske Bank in Estland. Als Korrespondenzbank habe die Deutsche verdächtige Zahlungen von 160 Milliarden Euro über einen Zeitraum von 2007 bis 2015 weitergeleitet. Die Deutsche Bank weise jegliche Schuld von sich. Im Jahr 2016 habe das Geldhaus die Geschäfte in Estland komplett eingestellt. Ein Jahr zuvor sei die Beziehung zur Dankse Bank gekappt worden.Anleger kaufen die heutige Erholung nicht und bleiben bei der Deutsche Bank-Aktie weiter außen vor, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: