Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

13,552 EUR -0,19% (18.02.2022, 12:21)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

13,526 EUR -1,20% (18.02.2022, 12:08)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

15,45 USD -2,03% (17.02.2022, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (18.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank-Aktie sei in den letzten Tagen von der 14-Euro-Marke zurückgekommen und pendele nun um 13,50 Euro. Nach der Rally der letzten Monate und einem starken Jahresstart sei das kein Beinbruch. Die Nervosität an den Märkten aufgrund der Ukraine-Krise bleibe weiter hoch. Für 2022 sei die Aktie dennoch eine gute Wahl. Denn die Bewertung der Deutschen Bank liege noch immer unter der Peergroup. Ob das gerechtfertigt sei, sei fraglich. Denn nach dem Milliardengewinn 2021 habe das Management gezeigt, dass der Frankfurter Finanzkonzern wieder profitabel arbeiten könne. Die kleine Bewertungslücke beim KGV - 9 statt wie der Branchenschnitt 10 - sollte bald geschlossen werden.Noch deutlicher werde das Aufholpotenzial der Aktie beim Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV). Werte unter 1 würden generell beim KBV auf eine Unterbewertung hindeuten. Nur hätten deutsche Banken jahrelange die niedrigsten Werte in der Branche. Das sei oft als Beweis für die Ertragsschwäche und geringe Profitabilität gedeutet worden und nicht für eine fundamentale Unterbewertung. Die Deutsche Bank liege mittlerweile bei 0,5 und habe damit noch Luft nach oben. Die Peers kämen im Schnitt nämlich auf 0,8 für 2022.Die Analysten seien hingegen weiter in Wartestellung. Das aktuelle Kursziel des Konsens liege bei 13,51 Euro und damit fast auf dem Niveau wie am Markt. Die Meinung sei derzeit sehr ausgewogen, denn jeweils sieben Experten würden zum Kauf bzw. Verkauf raten. Die restlichen 13 Analysten würden die Aktie nun halten.Rücksetzer könnten mutige Anleger zum Kauf nutzen. Der Stopp sei auf 11,50 Euro nachgezogen worden, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: