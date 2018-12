XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,636 EUR -0,90% (10.12.2018, 14:56)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,647 EUR -0,38% (10.12.2018, 15:11)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,73 USD (07.12.2018)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (10.12.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Dennis Riedl vom Anlegermagazins "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Es gebe eine Vielzahl wichtiger Kriterien für die Investitionsentscheidung in eine Aktie. Hier solle nur eine besondere betrachtet werden, da sie im Falle der Deutsche Bank-Aktie aktuell genau zutreffe: Der Rutsch auf ein neues Allzeittief. Andere Kriterien (etwa fundamentale Einschätzungen) lasse der Experte hier dagegen explizit außen vor.Nach der vorherrschenden Marktmeinung seien neue Allzeithochs bullish, Allzeittiefs hingegen bärisch zu werten. Dies werde durch eine Analyse aller DAX- und MDAX-Werte seit 1995 auch empirisch gestützt, und zwar deutlich: Dazu habe der Experte die Renditen aller entsprechenden Aktien in den Wochen gemessen, nachdem sie ein neues Allzeithoch bzw. -tief erreicht hätten.Das Ergebnis falle wie folgt aus: Etwa eine Woche nach dem Fall auf ein neues Allzeittief könne sich eine Aktie statistisch noch ganz gut halten, doch dann setze sich die bestehende Underperformance aus der Vergangenheit fort. Natürlich könne es in Einzelfällen auch anders laufen, jedoch die Statistik gebe an dieser Stelle einen eindeutigen Ratschlag.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: