Die Deutsche Bank AG bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Für die Märkte sei die Meldung von gestern, dass es bei der Deutschen Bank weiterhin Probleme in den USA gebe, ein Schock gewesen. Der Titel habe deutlich verloren, doch bereits heute steige der Kurs wieder kräftig an und die Aktie halte sich deutlich über der 12,00-Euro-Marke. Zuletzt habe auch CEO Christian Sewing eingeräumt, dass man bei der Bekämpfung von Geldwäsche noch nicht am Ziel sei. Unklar sei, was auf die Bank zukomme.Erst im letzten Jahr sei Christiana Riley zur neuen Chefin der US-Sparte berufen worden. Auf ihr ruhten große Hoffnungen, denn das Porzellan auf dem wichtigsten Investmentmarkt schien teilweise zerschlagen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Vor allem das Verhältnis zur Aufsicht und der FED habe als verbesserungswürdig gegolten. Denn in den Jahren zuvor sei die Bank durch den Stresstest gefallen. Am Ziel angekommen sei Riley offenbar noch nicht."Wir haben unsere Kontrollsysteme zwar erheblich gestärkt, aber wir haben hier auch noch Arbeit vor uns." Das habe Sewing letzten Donnerstag auf der Hauptversammlung des Konzerns gesagt. Das lasse bereits durchblicken, dass man sich auch im Vorstand noch nicht am Ziel sehe. In den vergangenen zwei Jahren habe das Geldhaus zwar zwei Milliarden Euro zur Verbesserung der Kontrollsysteme aufgewendet, "doch bei der Überprüfung unserer Kunden und vor allem in der täglichen Überwachung der Zahlungsströme werden wir dem Anspruch unserer Aufseher noch nicht voll gerecht", so Sewing weiter.Auch ein neuer Geldwäschebeauftragter sei kürzlich auf Druck der Aufsicht in Deutschland, der Bafin, eingesetzt worden. Final müsse der Personalie aber noch zugestimmt werden. Joe Salama sei zuvor für Rechtsstreitigkeiten weltweit zuständig gewesen. In diesem Bereich habe der Konzern seit Sewings Antritt im April 2018 gute Resultate erzielt. In Deutschland sei ebenfalls vor kurzem das Mandat des Geldwäsche-Sonderkontrolleurs von der Aufsicht verlängert worden. Die BaFin habe u.a. "weitere angemessene interne Sicherungsmaßnahmen" sowie höhere Sorgfaltspflichten bei der Aktualisierung von Kundendaten angemahnt. Bankchef Sewing habe den Aktionären Besserung versprochen. "Wir wissen, was wir noch zu tun haben, und arbeiten mit Hochdruck daran", so der Vorstandschef auf der Hauptversammlung.Engagierte Anleger sollten bei der Deutsche Bank-Aktie an Bord bleiben. Wer mit stärkerem Gegenwind durch mögliche Strafmaßnahmen leben kann, legt sich ein paar Anteile ins Depot und setzt auf weiter steigende Kurse, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link