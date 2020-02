XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (12.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die deutschen Geldhäuser würden bei der Digitalisierung hinterherhinken, ebenfalls die Deutsche Bank. Im Rahmen des aktuellen Umbaus solle daher auch Geld in die Hand genommen werden, um die IT-Systeme auf den neuesten Stand zu bringen. Dabei setze der Vorstand nun wohl auf Big Tech aus den USA.Das würden zumindest Insider gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters berichten. Der DAX-Konzern sei in Verhandlungen mit Microsoft, Amazon und Alphabet über eine Kooperation. Es gehe anscheinend um die Erneuerung der IT-Systeme. Laut Deutscher Bank laufe derzeit eine Ausschreibung, an der sich mehrere Cloud-Anbieter beteiligen würden. In den kommenden drei Monaten solle eine Entscheidung fallen.Die Erneuerung der IT-Systeme sei überfällig. Gerade durch Chancen bei der Automatisierung lasse sich langfristig aber viel einsparen. Es brauche Tempo, die Maßnahmen bis Ende 2022 durchzuziehen. Dann solle der Konzernumbau abgeschlossen sein und laut Ziel die Kosten nur noch knapp 17 Mrd. Euro betragen. Das wären fünf Milliarden Euro weniger als vorletztes Jahr.