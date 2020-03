Martin Mrowka von "Der Aktionär" rät von einem Kauf weiterhin ab, beobachtet das Papier aber genau. (Analyse vom 20.03.2020)



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (20.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Das mache Hoffnung: Die Deutsche Bank sehe sich mit Blick auf die Corona-Krise besser für wirtschaftliche Turbulenzen gerüstet als vor einem Jahr. Allerdings sei es derzeit "noch nicht möglich, sämtliche Folgen für die Gesamtwirtschaft abzuschätzen", habe Vorstandschef Christian Sewing heute anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsberichts gesagt. Eine Maßnahme: Die variable Vergütung der Mitarbeiter werde eingeschränkt. Die Deutsche Bank-Aktie reagiere fast euphorisch.Ein anhaltender Abschwung könnte die Bank "in erheblicher Weise" negativ beeinträchtigen, warne die Bank im Ausblick des heute vorgelegten Finanzberichts. So könnte sich die Krise auf die wichtigsten Leistungsindikatoren und Risikokennzahlen des Instituts auswirken.Der Einfluss lasse sich aufgrund der bisherigen Unsicherheiten bisher nicht beziffern, "weder in Bezug auf die Richtung noch auf die Ausprägung". Die Deutsche Bank peile für die kommenden Jahre eine harte Kernkapitalquote von mindestens 12,5 Prozent an. Im Jahr 2022 solle die Rendite auf das materielle Eigenkapital acht Prozent erreichen. Die Prognosen hätten aber keine möglichen Folgen der Coronavirus-Pandemie enthalten, habe es geheißen.An der Börse seien die Nachrichten positiv aufgenommen worden. Die Deutsche Bank-Aktie habe ihren Erholungskurs nach dem Rekordtief vom Montag vor dem Wochenende fortgesetzt. Am Vormittag habe sie zeitweise über sieben Prozent im Plus bei 5,88 Euro gelegen und damit zu den stärkeren Titeln im DAX gehört, der nach den Verlusten der jüngsten Zeit ebenfalls zugelegt habe. Seit dem Jahreswechsel habe die Deutsche Bank-Aktie inzwischen noch rund 15 Prozent eingebüßt. Am Montag sei ihr Kurs zwischenzeitlich auf ein neues Rekordtief von 4,45 Euro gefallen.Im vergangenen Jahr habe der Konzernumbau tiefe Löcher in die Bilanz des größten deutschen Geldhauses gerissen. Unter dem Strich hätten rund 5,7 Milliarden Euro als Minus gestanden. Trotz des fünften Verlustjahres in Folge zahle die Bank weiterhin Boni - wenn auch deutlich weniger als ein Jahr zuvor. Solche Zahlungen würden immer wieder für Kritik sorgen - daher wolle die Bank ihr Vergütungssystem überarbeiten.Die Gesamtvergütung für den Vorstand, der im Jahresschnitt aus acht Managern bestanden habe, belaufe sich für 2019 auf rund 36 Millionen Euro. Das sei ein Drittel (35 Prozent) weniger als im Vorjahr. Die damals zehn Vorstände hätten 55,7 Millionen Euro kassiert. Ein Großteil werde mit Zeitverzug, abhängig vom Unternehmenserfolg ausgezahlt.Konzernchef Christian Sewing habe bereits bei der Bilanzvorlage Ende Januar angekündigt, dass der Vorstand für das Jahr 2019 auf Teile der erfolgsabhängigen Vergütung verzichten werde. Der Bonustopf für den Vorstand sei nun mit rund 13,3 Millionen Euro etwa halb so groß ausgefallen wie ein Jahr zuvor (rund 26 Millionen Euro).In turbulenten Zeiten verstärke die Bank ihren Aufsichtsrat mit einem weiteren prominenten Vertreter: Deutsche-Börse-Chef Theodor Weimer solle in das Kontrollgremium einziehen. Der 60-Jährige werde den Aktionären bei der Hauptversammlung am 20. Mai zur Wahl vorschlagen. Im Januar habe die Deutsche Bank bereits Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel für ihren Aufsichtsrat nominiert. Gabriel sei im März gerichtlich für den Posten bestellt worden und werde sich bei dem Aktionärstreffen im Mai ebenfalls zur Wahl stellen.Trotz der aktuellen Kursgewinne bei der Aktie der Deutschen Bank, bleibe die Unsicherheit für die im Umbau befindliche Bank hoch.