Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,029 EUR +0,39% (05.07.2019, 09:00)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,005 EUR +0,07% (05.07.2019, 09:15)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,81 USD +2,90% (03.07.2019, 19:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (05.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Leon Müller, Chefredakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Leon Müller von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Frankfurter Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Am Donnerstag noch hätten Meldungen um hohe Belastungen durch den geplanten Personalabbau bei dem DAX-Konzern für Stirnrunzeln bei den Anlegern gesorgt. Kaum seien diese weggewischt worden, habe eine ganz andere Personaldebatte das Nachrichtengeschehen bestimmt. Ente, Fake-News oder der normale Wahnsinn? Am Ende sei nur klar, dass die Unruhe bestehen bleibe, die Investoren seit Monaten und Jahren permanent beschäftige.Alexander Ilgen werde Kreisen zufolge nicht neuer Finanzchef der Deutschen Bank. Dieser werde nicht den derzeitigen Amtsinhaber James von Moltke ersetzen, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person berichtet. Ilgen sei jetzt Finanzvorstand für den Bereich Privat- und Firmenkunden.Damit habe die Agentur einem zuvor veröffentlichten entsprechenden Bericht des "Focus" widersprochen. Bei der außerordentlichen Sitzung des Aufsichtsrats am Sonntag sollten diesem Bericht zufolge insgesamt mindestens drei Mitglieder des neunköpfigen Vorstandes abgelöst werden.Neben von Moltke sollten laut der Zeitschrift auch der für das Investmentbanking zuständige Garth Ritchie und die für Regulierung zuständige Sylvie Matherat abgelöst werden. Die Aufgaben von Ritchie solle vorerst Vorstandschef Christian Sewing übernehmen. Als Nachfolgerin für Matherat stehe Karin Dohm bereit, bislang Leiterin des Bereichs Aufsichtsfragen.Im vor dem Hintergrund der geschlossenen US-Börsen sehr ruhigen Handel in Frankfurt hätten die verschiedenen Meldungen die Deutschen Bank-Aktie nicht nennenswert bewegt. Anders als man vermuten könnte, habe der Finanztitel seinen positiven Trend der vergangenen Tage vielmehr unbeirrt fortgesetzt.Trader sollten bei der Deutsche Bank-Aktie weiter am Ball bleiben, so Leon Müller von "Der Aktionär". Längerfristig orientierte Anleger sollten hingegen eine offizielle Bestätigung der Umbaupläne und deren Finanzierung abwarten - ebenso wie die Bekanntgabe möglicher Umbaupläne im Vorstand. (Analyse vom 05.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link