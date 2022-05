XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (13.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Hauptversammlung der Deutschen Bank am 19. Mai markiere das Ende einer Ära. Denn der langjährige Vorsitzende des Aufsichtsrats, Paul Achleitner, trete ab. Sein Nachfolger sei noch nicht im Amt, aber schon werde Kritik an ihm laut. Die Union-Investment-Managerin, Alexandra Annecke, habe im Interview mit dem "Handelsblatt" gesagt: "Wir werden gegen die Wahl von Alexander Wynaendts stimmen. Der Grund dafür ist Ämterhäufung, er hat aus unserer Sicht zu viele Mandate." Zudem sei bezeichnend, dass der Niederländer mit Norbert Winkeljohann noch einen Stellvertreter an die Seite gestellt bekomme.Stand jetzt sehe es so aus, also ob Wynaendts dennoch Achleitner im Amt beerbe. Es sei aber eher unwahrscheinlich, dass er viel Zeit zur Einarbeitung haben werde. Denn die konjunkturelle Lage verschlechtere sich immer weiter. Das Kostenziel der Deutschen Bank gerate dabei zusehends in Gefahr. Schuld daran sei auch die galoppierende Inflation, die die Löhne treiben dürfte.Die Deutsche Bank-Aktie sei stark angeschlagen, was den Chart angehe. Komme es heute zu keinem größeren Abverkauf am Gesamtmarkt, dann könnte sich der Kurs über der 9-Euro-Marke ins Wochenende retten. Fundamentale Impulse nämlich würden derzeit fehlen. Schon bald könnte es jedoch Nachrichten zur immer wahrscheinlicher werdenden Zinswende der EZB geben, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.05.2022)