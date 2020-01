XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (15.01.2020/ac/a/d)



Die Aktie der Deutschen Bank gehöre nicht nur im Finanzsektor zu den besten Werten des neuen Jahres. Seit Jahresbeginn belaufe sich die Performance auf elf Prozent. Doch was seien die Hintergründe?Sicher würden einige Zocker auf ein Comeback der Papiere setzen, denn auf Sicht von fünf Jahren stehe ein Minus von mehr als 70 Prozent zu Buche. Für manche ein Grund einzusteigen und auf anziehende Kurse zu setzen. Geholfen haben dürften dem Kurs auch die leicht gestiegenen Kapitalmarktzinsen. Das sehe Philipp Häßler, Analyst von Pareto Securities, als einen der möglichen Gründe.Des Weiteren hätten sich Versicherungen gegen eine Pleite des Institutes am Derivatemarkt verbilligt. Außerdem hätten sich mehrere Shortseller zurückgezogen. Wichtig dürfte auch der deutsche Konjunkturausblick sein: Eine Rezession und damit drohende Kreditausfälle für die Deutsche Bank würden zumindest unwahrscheinlicher.