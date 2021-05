Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (31.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Am Donnerstag habe sich der Vorstand der Deutschen Bank auf der Hauptversammlung noch für die Erfolge der letzten Quartale feiern lassen können. Abgesehen von der Dauerdiskussion um Bonuszahlungen an Mitarbeiter habe es keine ernsthafte Kritik gegeben. Bereits am Wochenende sei aber eine Nachricht gekommen, die die Freude stark eintrübe. Demnach komme die Deutsche Bank offenbar in den USA bei der Umsetzung von Compliance-Maßnahmen nicht schnell genug voran. Nun habe sich offenbar die US-Notenbank eingeschaltet.Drohe eine neue hohe Geldstrafe? Das sei zumindest im Bereich des Möglichen, wenn man einer Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg Glauben schenken wolle. Im Rahmen der jährlichen Beurteilung im Bezug auf regulatorische Aspekte habe die FED dem deutschen Finanzinstitut mitgeteilt, dass man vereinbarte Ziele weiterhin nicht erreiche. Seit Jahren gebe es in den USA Probleme mit dem Risikomanagement. Zuletzt habe es allerdings den Anschein gegeben, dass der Vorstand das mittlerweile im Griff habe.Unter dem Strich gebe es weiterhin Compliance-Verstöße und die Maßnahmen zur Geldwäsche-Vermeidung seien unzureichend, so das "Handelsblatt". Obwohl die Deutsche Bank in den letzten Jahren umfangreiche Ressourcen in die Behebung der Mängel gesteckt habe, mache das Institut nach Auffassung der FED Rückschritte. Das berichte der Nachrichtensender NTV. Insider hätten über den Sachverhalt gesagt, dass die US-Notenbank mittlerweile sehr verärgert sei.Investierte Anleger sollten dabeibleiben, alle anderen sollten vorerst abwarten, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: