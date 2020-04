Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (28.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank sei gestern um mehr als zehn Prozent gestiegen. Getrieben hätten die Zahlen zum ersten Quartal, die deutlich besser als erwartet ausgefallen seien. Wie die Deutsche Bank das Kunststück fertig gebracht habe aus einem prognostizierten Verlust einen Gewinn zu machen, werde sich aber erst morgen zeigen.Denn am morgigen Mittwoch sollten die Zahlen für die ersten drei Monate eigentlich veröffentlicht werden. Weil das Ergebnis aber stark von der Prognose der Analysten abgewichen habe, habe vorab eine Ad-hoc-Meldung erfolgen müssen. Die Aktie habe daraufhin auf über sechs Euro steigen können und auch heute liege das Papier im Plus. Für die weitere Entwicklung sollten aber die detaillierten Zahlen morgen aufschlussreich sein.66 Millionen Euro Nettogewinn seien nicht viel, vor allem, wenn man an die Glanzzeiten in den 2000er Jahren denke. Analysten hätten im Schnitt jedoch fast 400 Millionen Euro Miese erwartet. Höchstwahrscheinlich hätten höhere Handelserträge - wie schon bei der US-Konkurrenz - die Erlöse und den Gewinn signifikant erhöht. Spannend werde aber die Frage, in welchen Bereichen des Handelsgeschäfts der Rubel gerollt sei. Denn den globalen Aktienhandel mit Großkunden wolle die Bank bis 2022 abbauen.Auch den Ausblick in Bezug auf die Privat- und Firmenkundensparte sollten Anleger im Blick haben. Wichtig seien hier die erwarteten Kreditausfälle. Im ersten Quartal habe die Deutsche Bank eine halbe Milliarde Euro zurückgelegt, aber vor einem Jahr seien es nur 140 Millionen Euro gewesen. Am Ende könnten es in 2020 fast 1,80 Milliarden Euro werden."Der Aktionär" hält weiter die Füße still und analysiert morgen die Zahlen. Spekulanten können aber das verbesserte Chartbild für einen Trade nutzen, so Fabian Strebin. Der horizontale Widerstand um 6,20 Euro könnte nachhaltig fallen und den Weg frei machen für die Hürde bei 6,43 Euro. (Analyse vom 28.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link