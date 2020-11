Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (23.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Früher habe es nicht pompöser und repräsentativer sein können. Jetzt würden viele Unternehmen umdenken, wenn es um die eigenen Immobilien gehe. Denn die Miete sei teuer und durch die Corona-Krise beschleunige sich der Trend auch zu dauerhaftem Home-Office rasant. Auch die Deutsche Bank wolle diesen Weg offenbar gehen."Wir werden anders aufgestellt sein und es wird eine Art Hybrid Modell geben", habe CEO Christian Sewing am Freitag bei einer virtuellen Bankenkonferenz zum Thema Home-Office gesagt, so die Nachrichtenagentur Reuters. Die Arbeit von zu Hause aus habe sich während der Krise bewährt. Teilweise hätten 85% der weltweit rund 87.000 Deutsche-Bank-Mitarbeiter im Homeoffice gearbeitet und dies habe gut funktioniert.Es sei aber zu kurz gedacht, nur um Mietkosten für Büroräume zu sparen, Mitarbeiter im Home-office zu lassen. "Neue Ideen und Innovationen entstehen nur, wenn Menschen zusammenarbeiten", habe Sewing deutlich gemacht. "Ich bin sicher, dass unsere Türme im kommenden Jahr wieder belegt sein werden." Tatsächlich gehe es bei dem Konzern nicht nur um die Frankfurter Zentrale sondern um etliche weitere Immobilien, die gemietet seien.Es bleibe dabei: Charttechnisch sollte demnächst die Kurslücke ab 9,12 Euro in Angriff genommen werden. Dann wäre der nächste Widerstand um 9,65 Euro. Bei Rücksetzern sollten Anleger die Marke von 8,65 Euro beachten. Investierte könnten dabeibleiben und auf weitere Kursgewinne setzen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: