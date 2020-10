XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,50 USD +1,67% (02.10.2020, 22:10)



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (05.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Im freundlichen Marktumfeld gebe die Deutsche Bank-Aktie heute wieder Gas und gehöre zu den stärksten Titeln im DAX. Charttechnisch sehe die Situation nach dem kurzen Abtauchen unter die 7-Euro-Marke wieder spannend aus. Auch ein negativer Analystenkommentar des Analysehauses RBC könne dabei nicht stören.CEO Christian Sewing arbeite weiter am Umbau der Deutschen Bank. Auf mittlere Sicht dürfte das Finanzinstitut jedoch mit einem Konkurrenten wie der UBS oder der Commerzbank fusionieren. Somit bleibe bei der Aktie Luft nach oben. Derzeit sehe es so aus, als ob der Kurs die Marke von 7,55 Euro ansteuere. Dort verlaufe nicht nur die 200-Tage-Linie, sondern auch eine Kurslücke, die bei 7,70 Euro wieder geschlossen wäre. Eine Unterstützungszone befinde sich hingegen zwischen 6,90 und 7 Euro, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.10.2020)Die Aktie befindet sich derzeit nicht auf der Kaufliste des AKTIONÄR. Trader können aber auf einen Ausbruch setzen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: