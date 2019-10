XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,982 EUR -0,95% (16.10.2019, 11:06)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,995 EUR -0,54% (16.10.2019, 11:19)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,78 USD (15.10.2019)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (16.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Fabian Strebin von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Bank stehe seit längerem unter Beschuss: Immer neue Skandale seien in den vergangenen Jahren an die Oberfläche gekommen. Das Umfeld werde durch die Negativzinsen immer schwieriger. Der Konzern befinde sich seit Sommer wieder in der Restrukturierung, die Mehrheit der Analysten glaube nicht an einen Erfolg. Nun habe der Kurs in den vergangenen Tagen aber deutlich zugelegt.Der Mini-Deal zwischen den USA und China habe nicht nur den Gesamtmarkt angeschoben, sondern auch die Deutsche Bank nach oben getrieben. Denn die Belastungen für die Weltwirtschaft seien mittlerweile groß, das Wachstum lahme. In diesem Umfeld mache auch die Deutsche Bank keine guten Geschäfte.Eine nachhaltige Einigung habe jedoch nicht erzielt werden können. Deswegen dürften die langfristigen Auswirkungen auch gering sein. Charttechnisch stehe die Deutsche Bank-Aktie dennoch vor einem starken Kaufsignal. Die Notierung habe die 200-Tage-Linie bei 7,10 Euro fast erreicht. Gelinge hier der Bruch, spreche das für Anschlussgewinne. Der nächste Widerstand läge dann bei 7,20 Euro. Der langfristige Abwärtstrend liege bei 7,53 Euro.Die Deutsche Bank-Aktie zeige sich in den letzten Monaten sehr volatil. Langfristig orientierte Anleger sollten sich von kurzen Aufwärtsphasen nicht irritieren lassen: Die Aussichten für die Aktie sind auf absehbare Zeit schlecht, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Das liege nicht nur an äußeren Rahmenbedingungen. Das Management habe sich jahrelang der Realität versperrt. Ob der jetzt eingeleitete Umbau noch rechtzeitig komme, müsse sich erst zeigen. (Analyse vom 16.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: