Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (15.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der gescheiterten Fusion mit der Commerzbank stünden die Zeichen bei der Deutschen Bank auf Veränderung. Die Fondstochter DWS könnte mit der entsprechenden Sparte der UBS zusammengelegt werden. Die Allianz, welche ebenfalls an der DWS interessiert gewesen sein solle, habe eine Übernahme dagegen ausgeschlossen. Intern baue die Deutsche Bank weiter um.Im Jahr 2017 habe das Geldhaus beschlossen, die Tochter Postbank doch nicht zu verkaufen, sondern in die Privat- und Firmenkundensparte zu integrieren. Die Postbank-Tochter BHW und die kleinere Bausparkasse der Deutschen Bank würden zusammengelegt. Der Zusammenschluss solle diesen Freitag vollzogen werden.Von 620 Stellen würden knapp 120 wegfallen. Verhandelt werde laut Handelsblatt mit den Betriebsräten noch über die Neuaufstellung der Privat- und Firmenkundenbank. Dort könnten 1.000 der insgesamt 4.000 Stellen auf der Kippe stehen.Die Eingliederung der Postbank sei ein wichtiger Schritt im Rahmen eines größeren Umbaus. Das und die IT-Investitionen würden 1,90 Milliarden Euro kosten. Gemeinsame Verwaltung und IT sollten Kosten einsparen. Ab 2022 solle die Postbank-Integration jährlich 900 Millionen Euro einsparen.Charttechnisch pendle die Aktie seit Jahresanfang in einer Range zwischen 7,15 Euro und 8,10 Euro. Die nächsten Tage würden zeigen, in welche Richtung der Kurs ausschlage.Die Deutsche Bank-Aktie bleibt - wie auch die Tochter DWS - auf der Watchlist, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link