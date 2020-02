Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (06.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Nach der enttäuschenden Kursperformance im Vorjahr habe die Wirecard-Aktie pünktlich zum Jahreswechsel die Trendwende eingeleitet und seitdem wieder kräftige Kursgewinne verbucht. Am Donnerstag müsse sie die Pole Position als Top-Performer im DAX jedoch abgeben.Rund 29 Prozent habe die Wirecard-Aktie seit dem 1. Januar zugelegt. Das habe im noch jungen Jahr 2020 bislang locker für den Spitzenplatz unter den 30 Werten im deutschen Leitindex gereicht. Zum Vergleich: Der gesamte DAX liege nur rund 2,5 Prozent im Plus.Am Donnerstag ziehe mit der Deutschen Bank jedoch ausgerechnet eins der größten Sorgenkinder der letzten Jahre an Wirecard vorbei. Mit einem Kursplus von 33,7 Prozent seit Jahresbeginn verweise die Großbank die Papiere des Zahlungsabwicklers auf Rang 2.Der Grund: Die Deutsche Bank-Aktie gebe am Donnerstag Vollgas und steige in der Spitze um fast zwölf Prozent auf den höchsten Stand seit rund 15 Monaten. Dazu trage einerseits die allgemein bullishe Stimmung in der europäischen Bankenbranche bei. Andererseits habe die krisengeplagte Großbank mit der Capital Group einen neuen Großinvestor überzeugen können.Bei Wirecard stünden in der kommenden Woche (14. Februar) die vorläufigen Zahlen für 2019 auf der Agenda, zudem würden in den nächsten Wochen die Ergebnisse der Bilanz-Sonderprüfung vorliegen. Diese solle kritische Fragen zur Bilanzierung des DAX-Konzerns klären, die maßgeblich für die Kursverluste im Vorjahr verantwortlich gewesen seien.Beide Termine könnten der Wirecard-Aktie neue Impulse für eine Fortsetzung der dynamischen Aufwärtsbewegung liefern - ein Szenario, auf das "Der Aktionär" unter anderem im Aktien-Musterdepot setzt, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 06.02.2020)