Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,564 EUR +0,23% (28.07.2021, 11:44)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,61 EUR -0,09% (28.07.2021, 11:29)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,52 USD -0,24% (27.07.2021, 22:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (28.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank habe auch im zweiten Quartal gute Geschäfte gemacht und das beste Zwischenergebnis seit 2015 eingefahren. Vor Steuern seien Ende Juni wieder mehr als 1 Mrd. Euro in den Büchern gestanden, wie der Frankfurter Konzern am Mittwoch mitgeteilt habe. Vom Nachsteuergewinn von 828 Mio. Euro müssten noch Zinszahlungen für Nachrang-Anleihen abgezogen werden, so dass auf die Deutsche Bank-Aktionäre unter dem Strich ein Gewinn von 692 Mio. Euro entfallen sei. Auch das sei deutlich mehr als der Konsens prognostiziert habe. Damit habe die Deutsche Bank den vierten Gewinn in Folge abgeliefert und die Erwartungen der Analysten klar übertroffen.Der Erfolg werde besonders deutlich, wenn man ein Jahr zurückblicke: In Q2 2020 habe sich die Deutsche Bank vor Zinszahlungen für Nachrang-Anleihen knapp in den schwarzen Zahlen gehalten, nach deren Abzug sei für die Aktionäre unter dem Strich ein Minus von 77 Mio. Euro gestanden. Diesmal habe das Finanzinstitut auch deutlich mehr verdient als von Analysten im Schnitt erwartet.Weil der Umbau der Bank inklusive des Abbaus Tausender Stellen gut vorankomme und sich das wirtschaftliche Umfeld stabilisiere, zeige sich das Management mit Blick nach vorne zunehmend optimistisch. Der Vorstand rechne im Gesamtjahr mit etwas höheren Erträgen und weniger Risikovorsorge für mögliche Kreditausfälle als bislang. Auch die Deutsche Bank-Fondstochter DWS, die ebenfalls börsennotiert sei, werde nach einem starken zweiten Quartal beim Blick auf das Gesamtjahr optimistischer.(Mit Material von dpa-Afx)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: