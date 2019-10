Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.In Europa gebe es zu viele Banken. Das sehe auch Deutsche Bank-CEO Christian Sewing so und sage eine Konsolidierung im europäischen Bankensektor vorher. Die Voraussetzungen dafür müssten aber erst noch geschaffen werden.Damit ein großer Zusammenschluss auf europäischer Ebene Sinn mache, sei erst eine Banken- und Kapitalmarktunion in Europa notwendig, so Sewing im Interview mit der niederländischen Tageszeitung "De Telegraaf". Er sei aber überzeugt: "In Zukunft werden wir eine gewisse Form der Konsolidierung bei den Banken in Europa sehen."Welche Rolle dabei die Deutsche Bank spielen könnte, lasse der Vorstandschef offen. Sein Fokus liege aktuell darauf, die Großbank aus eigener Kraft wieder auf die Erfolgsspur zu bringen. Dafür müsse der DAX-Konzern seine Einnahmen besser ausbalancieren: 70 Prozent der Konzernerträge sollten künftig mit den stabilen Geschäftsbereichen Privatkundenbank, Geschäftsbank und Vermögensverwaltung erwirtschaftet werden.Die Abhängigkeit von Zinserträgen wolle Deutsche Bank-Chef angesichts der anhaltenden Niedrigzinsen weiter senken - etwa durch den Ausbau der globalen Präsenz, die Steigerung der Provisionserträge sowie weitere Kostensenkungen und Preisanpassungen.Die Deutsche Bank-Aktie befindet sich daher aktuell nur auf der Beobachtungsliste, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link