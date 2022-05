XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,001 EUR -3,36% (12.05.2022, 11:41)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,51 USD -2,26% (11.05.2022)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (12.05.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank: Die Bank sollte von steigendenden Zinsen profitieren - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Angesichts einer nach wie vor hohen Inflation würden sich an den Kapitalmärkten die Erwartungen steigender Zinsen verfestigen, von denen die Banken profitieren würden. Vor diesem Hintergrund stünden auch die Papiere der Deutschen Bank aktuell in der Anlegergunst sehr hoch. Seit Anfang 2022 sei es in der Spitze um knapp ein Drittel nach oben gegangen, ehe im Zuge der allgemeinen Marktschwäche wieder Druck auf den Aktienkurs gekommen sei.An den jüngsten Quartalszahlen liege es jedenfalls nicht. Denn das Jahr 2022 habe für die Deutsche Bank mit einem Gewinnanstieg begonnen. Das Vorsteuerergebnis habe im ersten Quartal mit rund 1,7 Mrd. Euro vier Prozent über dem Wert des Vorjahreszeitraums gelegen. Unter dem Strich habe ein Gewinn von fast 1,1 Mrd. Euro nach 908 Mio. Euro ein Jahr zuvor gestanden. Damit habe der DAX-Konzern die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten übertroffen. Die Erträge - also die gesamten Einnahmen - seien mit gut 7,3 Mrd. Euro so hoch gewesen wie zuletzt im ersten Quartal 2017 und auch damit höher als von Analysten erwartet.Ein leidiges Thema würden bei der Deutschen Bank die ständigen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in allen möglichen Belangen bleiben. Bei der jüngsten Durchsuchung der Frankfurter Zentrale habe es sich um eine Ermittlungsmaßnahme gehandelt "im Zusammenhang mit Geldwäscheverdachtsmeldungen, die die Bank abgegeben hat", habe das Unternehmen mitgeteilt. Das Institut kooperiere "vollumfänglich mit den Behörden". Das Geldinstitut dürfte vor diesem Hintergrund so schnell nicht aus den Negativschlagzeilen herauskommen. (Ausgabe 18/2022)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:9,022 EUR -0,41% (12.05.2022, 11:56)