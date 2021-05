Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (25.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Hauptversammlung der Deutschen Bank finde zwar erst am kommenden Donnerstag, dem 27. Mai, statt, aber wie immer seien schon Details durchgesickert. Zudem veröffentliche die Führungsspitze vorab ihre Redetexte, um den Aktionären schriftlich die Möglichkeiten zu geben, Fragen zu stellen. Denn wie 2020 werde auch in diesem Jahr die Versammlung wieder online abgehalten.Ausgerechnet im Jahr der Corona-Krise habe die Deutsche Bank ihre Verlustserie beendet und die Geschäfte würden weiterhin gut laufen. Entsprechend selbstbewusst dürfte sich die Führung des Frankfurter Finanzkonzerns den Aktionären bei der Hauptversammlung an diesem Donnerstag präsentieren. "Nach drei Jahren sind wir noch nicht am Ziel - aber wir sind sehr weit vorangekommen", habe Konzernchef Christian Sewing in seiner vorab veröffentlichten Rede zum Aktionärstreffen bilanziert, das wegen der Corona-Krise erneut online ausgerichtet werde. "Wir haben noch Baustellen - wir haben aber auch viele Baustellen bereits schließen können."Im laufenden Jahr gebe der beste Start seit sieben Jahren dem Management Rückenwind. Ein "weiterhin guter Geschäftsverlauf im zweiten Quartal" bestärke den Vorstand in der Erwartung, 2021 Erträge "auf dem hohen Niveau des vergangenen Jahres" zu erreichen, sage Sewing. 2020 hätten sich die Einnahmen auf 24 Milliarden Euro summiert. Zwei Jahre nach dem gescheiterten Versuch, aus Deutscher Bank und Commerzbank einen "nationalen Champion" zu formen, wachse das Selbstbewusstsein beim deutschen Branchenprimus. "Wir wollen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir eine aktive Rolle spielen können, wenn es zu grenzüberschreitenden Zusammenschlüssen in Europa kommt", betone Sewing.Nach turbulenten Jahren mit mehreren Chefwechseln ziehe auch Aufsichtsratschef Paul Achleitner eine positive Bilanz: "Die Stabilität unserer Bank steht nicht mehr in Frage, viele, wenn auch nicht alle Probleme vergangener Jahre sind abgearbeitet." Die Deutsche Bank habe auf einen Pfad zu "nachhaltiger Profitabilität" zurückgefunden, heiße es in der Rede Achleitners zu seiner vorletzten Hauptversammlung als Deutsche-Bank-Chefkontrolleur. Beim Aktienkurs sehe die Konzernführung noch Potenzial. "Auch wenn der Aktienkurs noch nicht da ist, wo wir ihn uns wünschen, so zeigt er doch in die richtige Richtung - sowohl in absoluten Zahlen als auch im Branchenvergleich", konstatiere Achleitner. Immerhin mache der Vorstand den Aktionären nach zwei Nullrunden bei der Dividende Hoffnung auf bessere Zeiten: "Wir nehmen uns fest vor, dass wir im nächsten Jahr an dieser Stelle endlich wieder eine Dividende vorschlagen können", habe Sewing den Aktionären versichert.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link