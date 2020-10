XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (08.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank kämpfe seit Jahren um ihren Ruf. Dabei gehe es nicht nur um das Image des Frankfurter Finanzinstituts, sondern auch um die Wahrnehmung in der Branche. Der Marktanteil im wichtigen Investmentbanking habe seit Jahren gelitten. Im Sommer 2019 habe CEO Christian Sewing die Notbremse gezogen und den Ausstieg aus dem globalen Aktienhandel verkündet. Doch in anderen Handelsbereichen sei es zuletzt deutlich besser gelaufen.Dank der Corona-Krise drehe die Umsatzentwicklung im Handelsgeschäft der Deutschen Bank wieder. Eigentlich sollten weniger schwankungsanfällige Segmente wie das Privatkundengeschäft oder die Vermögensverwaltung mit der DWS mehr Gewicht im Konzern bekommen. Doch nun laufe es ausgerechnet im volatilen Investmentbanking am besten. Aber alleine an den besonderen wirtschaftlichen Umständen der Corona-Krise könne es nicht liegen, dass die Paradedisziplin der Deutschen Bank wieder aufdrehe. Denn bereits seit dem vierten Quartal 2019 würden die Umsätze in dem Geschäftsbereich wieder steigen. Somit habe die Umstrukturierung des Segments Früchte getragen.Die Deutsche Bank-Aktie knüpfe heute an die Gewinne der Vortage an und könnte demnächst die 8-Euro-Marke knacken. Rückenwind gebe das Kaufsignal, das diese Woche durch den Bruch der 200-Tage-Linie bei 7,55 Euro ausgelöst worden sei. Für das dritte Quartal würden Analysten bei der Deutschen Bank einen Vorsteuergewinn von 160 Mio. Euro erwarten, was nur etwas mehr wäre als im vorangegangenen Quartal. Übertreffe die Bank die Prognosen, sei mit einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung zu rechnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: