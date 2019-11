XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (13.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Vor knapp zwei Jahren sei der als "Höllenhund" bekannte US-Investor Cerberus bei der Deutschen Bank eingestiegen. Seit dem Engagement habe die Beteiligung etwa eine halbe Milliarde Euro an Wert eingebüßt. Die Kritik richte sich v.a. an Aufsichtsratschef Paul Achleitner. Laut "Handelsblatt" habe Cerberus mit anderen Großinvestoren über die Rolle von Achleitner gesprochen. Nach einem Bericht der "Financial Times" sollten die Amerikaner sogar auf dessen Ablösung drängen. Nach Informationen des "Handelsblatt" treffe das aber nicht zu. Cerberus strebe einen geordneten Übergang an der Aufsichtsratsspitze an. Auch BlackRock und die Herrscherfamilie von Katar würden Achleitners Bilanz negativ bewerten, würden jedoch eine abrupte Entlassung scheuen. Da die Deutsche Bank gerade den größten Umbau der letzten Jahrzehnte begonnen habe, sei ein Wechsel des Aufsichtsratschef kontraproduktiv, meine ein Großinvestor.Achleitners Leistung bei der Deutschen Bank sei katastrophal. Seit 2012 sei er Aufsichtsratschef. Im selben Jahr sei mit Anshu Jain ein Investmentbanker Co-Vorstandsvorsitzender geworden, der die Skandale dieser Sparte nicht aufgearbeitet oder unterbunden habe. Der Nachfolger John Cryan habe zwar die Probleme des Finanzinstituts erkannt, habe es allerdings nicht gescahfft, einen radikalen Umbau hinzubekommen. Achleitner, der selbst aus dem Investmentbanking gekommen sei, habe viel zu lang an der Sparte als Hauptsegment der Deutschen Bank festgehalten - selbst als die Konkurrenz schon harte Einschnitte durchgeführt habe.Charttechnisch habe sich das Bild wieder eingetrübt, die Deutsche Bank-Aktie verliere heute fast 4%. Damit sei der Angriff auf die 200-Tage-Linie bei 7,03 Euro abgesagt worden. Die 100-Tage-Linie bei 6,84 Euro sei nach unten durchbrochen worden, was ein kurzfristiges Verkaufssignal darstelle. Somit sehe es kurzfristig nicht gut aus für die Deutsche Bank-Aktie. Auf Sicht von 12-Monaten würden die Risiken durch den Konzernumbau hoch bleiben. Die Eigenkapitaldecke sei auf Kante genäht, Fehler dürfe sich die Bank nicht mehr leisten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: