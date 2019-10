Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,66 EUR +3,03% (11.10.2019, 12:04)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,671 EUR +3,25% (11.10.2019, 12:19)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,13 USD +2,74% (10.10.2019, 22:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (11.10.2019/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aufsichtsrat zieht sich zurück - AktiennewsKaum angetreten scheidet der Ex-UBS-Banker Jürg Zeltner wohl schon bald wieder aus dem Kontrollgremium des größten deutschen Geldhauses aus, so die Experten von "FONDS professionell".Die Finanzaufsicht hege Bedenken wegen möglicher Interessenkonflikte.Nach gerade einmal zwei Monaten im Amt werde sich Jürg Zeltner offenbar schon wieder aus dem Aufsichtsrat der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) zurückziehen. Grund für den Schritt sind Bedenken der Finanzaufsicht Bafin. Diese erkenne mögliche Interessenkonflikte wegen Zeltners Position als Vorstandschef der Privatbankengruppe KBL, würden übereinstimmend mehrere Nachrichtenagenturen berichten. Der frühere UBS-Banker werde keinesfalls den Chefposten bei dem Luxemburger Institut aufgeben.Dies komme einer Schlappe für Aufsichtsratschef Paul Achleitner gleich. Dieser habe bei der letzten Hauptversammlung im Mai heftige Kritik von Aktionären einstecken müssen. Diese habe unter anderem auf die unglücklichen Personalentscheidungen des Chefkontrolleurs gezielt. In seiner sieben Jahre währenden Amtszeit habe Achleitner zahlreiche Vorstandschefs"verbrannt". Auch das Verhältnis zum Großaktionär Katar gelte als angeschlagen.Und der spielet eine Schlüsselrolle in dem Zeltner-Drama. Denn die Katarer würden auch zu den Investoren der KBL-Gruppe zählen. Zeltner selbst halte ebenfalls Anteile an dem Luxemburger Institut. Wegen dieser Verquickung sei er zwar von der Deutschen Bank als "nicht unabhängiges Mitglied" vorgestellt worden. KBL und Deutsche Bank würden aber obendrein in mindestens einem Geschäftsfeld miteinander konkurrieren: im Wealth Management.Berichten zufolge hätten es die Frankfurter versäumt, bei der Bafin und der Europäischen Zentralbank potenzielle Einwände gegen den Kandidaten auszuloten und Benken wegen möglicher Interessenkonflikte zu zerstreuen. Um einem Veto der Aufseher zuvorzukommen, erwäge Zeltner nun den Rückzug, heiße es. Die Katarer wiederum seien offenbar bereits auf der Suche nach einem Ersatz, der sie im Kontrollgremium der Deutschen Bank vertrete.