Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,748 EUR +1,38% (31.03.2022, 08:44)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,634 EUR -2,79% (30.03.2022, 17:38)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,93 USD -2,27% (30.03.2022, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (31.03.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Den Papieren der Deutschen Bank sei ein guter Jahresstart gelungen, vor der russischen Invasion habe die Notierung in der Spitze mehr als 14 Euro erreicht. Nun seien die Aussichten aus wirtschaftlicher Hinsicht unsicherer geworden, doch die Analysten von Goldman Sachs scheine das nicht zu stören. Sie hätten die Bewertung der Aktie erneut gestartet, das Kursziel hätten sie auf 18,70 Euro hochgeschraubt, was mehr als 60 Prozent Aufwärtspotenzial entspreche. Sie würden Anlegern jetzt raten zuzugreifen.Die kanadische Bank RBC sei nicht ganz so optimistisch, aber sie habe das Kursziel für die Aktie von 11 auf 12,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "sector-perform" belassen. In ihrem Basisszenario gehe Analystin Anke Reingen von einer Konjunkturabschwächung im laufenden Jahr und einem wieder normalisierten Umfeld 2023 aus. Die Anlagestory für europäische Banken sei daher aktuell nicht ganz so attraktiv. Ihre Favoriten seien HSBC und UBS Insgesamt komme die Aktie derzeit bei den von Bloomberg befragten Analysten im Schnitt auf ein Kursziel von 13,17 Euro. Mittlerweile würden mit neun mehr Experten zum Kauf raten, als zum Verkauf (vier). Dabeibleiben würden die restlichen 15 Analysten. Goldman Sachs habe mit 18,70 Euro das höchste Ziel ausgesprochen."Der Aktionär" rät Anlegern nun auch wieder zum Einstieg, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Deutsche Bank-Aktie. (Analyse vom 31.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: