XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,142 EUR +2,00% (25.07.2019, 10:26)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,185 EUR +1,27% (25.07.2019, 10:40)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,92 USD -0,38% (24.07.2019, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (25.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank habe gestern Zahlen für das zweite Quartal präsentiert. Dabei sei der Verlust mit 3,1 Mrd. Euro höher als erwartet ausgefallen. Der Grund sei, dass mehr Restrukturierungsaufwand als gedacht gebucht worden sei.Mittlerweile hätten sich zahlreiche Analysten zu Wort gemeldet. Das durchschnittliche Kursziel der Experten, die die Deutsche Bank bewerten würden, liege laut Bloomberg bei 6,68 Euro und damit unter dem aktuellen Kurs. Die Analysten würden insgesamt also kein Aufwärtspotenzial sehen. Von 32 Experten würden nur zwei zum Kauf raten. 14 würden mit "halten" votieren und mit 16 rate die Hälfte zum Verkauf.Nach Zahlen würden die Analysten mehrheitlich pessimistisch gestimmt bleiben. Das habe auch gute Gründe. Es seien nicht nur die Erträge in den Bereichen massiv eingebrochen, aus denen sich die Deutsche Bank zurückziehen wolle. Auch die sog. Kernbank, die die Segmente bündele, in denen das Frankfurter Finanzinstitut wachsen wolle, habe Federn lassen müssen. Somit schienen die Ertragsziele für 2022 noch schwieriger zu erreichen. Alleine mit Kostensenkungen werde es nicht getan sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: