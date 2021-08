Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,686 EUR +0,36% (25.08.2021, 12:31)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,684 EUR +0,36% (25.08.2021, 12:20)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,53 USD +1,21% (24.08.2021, 22:10)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (25.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank-Aktie habe seit letzten Herbst eine steile Rally aufs Parkett gelegt, doch nun schien die Luft raus. Charttechnisch könnte es jetzt aber spannend werden und der Konsens scheine zumindest beim Gewinnwachstum optimistisch. Dennoch sei Vorsicht geboten, für konservativere Anleger gebe es zudem bessere Alternativen.Die Deutsche Bank habe in den ersten sechs Monaten unter dem Strich so viel eingefahren wie seit 2015 nicht mehr. 1,6 Mrd. Euro seien nach einem Verlust von 120 Mio. Euro im Vorjahr zu Buche gestanden. Am Urteil der meisten Experten ändere das allerdings nichts, sie seien weiterhin skeptisch. Von 30 Analysten würden nur zwei zum Kauf raten, elf würden sich von dem Papier nun trennen. Das laufende KGV auf Basis der für 2021 erwarteten Gewinne belaufe sich aktuell aber auf 10 und liege damit im Schnitt der Peers.Hintergrund sei das gestiegene Vertrauen der Experten in die Profitabilität des Frankfurter Finanzinstitutes: In den vergangenen drei Monaten habe der Konsens die Erwartung für den Nettogewinn um 35% nach oben revidiert. Bei keinem anderen DAX-Wert habe es in diesem Jahr eine derartige Revision nach oben gegeben. Am Gesamturteil der Experten ändere das in der Breite offenbar nichts.Zwar laufe der Umbau planmäßig und sollte im kommenden Jahr abgeschlossen werden. Der Erfolg hänge jedoch zu großen Teilen vom Boom im Investmentbanking ab und das störe viele Experten. Der Aufschwung in diesem Marktfeld könnte durch neue Corona bedingte Einschränkungen im Herbst weiterlaufen, ewig könne er die Deutsche Bank aber nicht tragen.Allenfalls Trader kämen aktuell auf ihre Kosten bei der Deutschen Bank. Die Aktie klebe derzeit an der 50-Tage-Linie bei 10,68 Euro. Danach warte der mittelfristige Abwärtstrend um 10,86 Euro. Die 200-Tage-Linie bei 10,27 Euro diene als Unterstützung.Ein Neueinstieg sei erst nach einem charttechnischen Ausbruch angezeigt. Investierte sollten dabeibleiben und den Stopp bei 8,50 Euro beachten, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link